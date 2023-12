Unfall mit Folgen Promille-Fahrt endet in Wolfen an Brücken-Geländer - Opel-Fahrer sorgt für 10.000 Euro Schaden

In Wolfen ist die Fahrt eines 26-Jährigen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr an einem Brückengeländer geendet. Der Atemalkoholtest wurde deutlich.