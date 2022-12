Wahrheitswidrige Äußerungen? Streit um Geruch an Papierfabrik eskaliert - Progroup geht mit Anwalt gegen Thalheims Ortsbürgermeister vor

Der Streit um die Geruchsbelästigungen der Papierfabrik in Sandersdorf nimmt an Schärfe zu. Thalheims Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller hat eine Unterlassungserklärung erhalten - und fühlt sich „in meiner Arbeit als Stadtrat aufs Ärgste bedroht“. Was Oberbürgermeister Armin Schenk nun tun soll.