Polizeistreife will in Bitterfeld Haftbefehl umsetzen: 32-jähriger Mann schlägt und tritt nach Beamten

Der 32-Jährige wurde in Bitterfeld überwältigt, in Haft musste der Mann aber nicht.

Bitterfeld/MZ - Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in Bitterfeld einen Polizeibeamten verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war eine Streife gegen 14 Uhr in der Bismarckstraße auf den Mann gestohlen, von dem bekannt war, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er schlug und trat um sich, so dass einer der Beamten nach Angaben der Polizei „oberflächliche Verletzungen“ davontrug.

Einer Inhaftierung entging der Mann am Ende, da der er den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte. Der 32-Jährige muss sich nun aber erneut strafrechtlich verantworten. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Damit nicht genug, auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wartet auf ihn, da bei ihm augenscheinlich verbotene Substanzen gefunden wurden.