Polizei sucht Zeugen nach gleich zwei Unfällen in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfällen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Beim ersten handelt es sich um einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend in der Einmündung Puschkinstraße/Dessauer Straße in Bitterfeld ereignete und bei dem ein Radfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden ist. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten, er fuhr einfach weiter.

Der zweite Unfall passierte am Mittwochmittag an der Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes in den ehemaligen Paul-Taube-Ring. Beim Anfahren kollidierte ein VW mit einem von rechts heranfahrenden Radfahrer. Der stürzte, stand auf und fuhr dann sofort weiter in Richtung Filmband/Skaterbahn. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen dieser Unfälle werden gebeten, sich zu melden unter Tel. 03493/3010 oder efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de.