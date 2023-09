Bei einem Unfall am 30. August sind zwei Jungs verletzt worden. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht, nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Nach einem Unfall in Bitterfeld sucht die Polizei nun öffentlich nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am 30. August, wie nun in einer Pressemitteilung bekannt gemacht wurde.

Laut Polizei war ein 14-Jähriger mit einem Fahrrad gegen 17.30 Uhr auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem Gepäckträger saß ein 13 Jahre alter Junge. Beide wollten an einer Fußgängerampel die Bismarckstraße überqueren. Hierbei wurden sie von einem weißen BMW erfasst, der auf der Bismarckstraße in Richtung Elektronstraße fuhr.

Die Jungs stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich leicht. Sie mussten in einem Klinikum medizinisch versorgt werden, konnten dieses am selben Tag jedoch wieder verlassen. Eine Beschädigung an ihrem Fahrrad wurde nicht festgestellt. Der unbekannte Lenker des BMW verließ allerdings pflichtwidrig den Unfallort.

Die Polizei bittet unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail an [email protected] um Hinweise zum Unfallgeschehen und zum beteiligten BMW-Fahrer.