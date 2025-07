Wolfen. - Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sind am 11. Juli 2025 Opfer eines schweren Raubüberfalles geworden, teilt die Polizei mit.

Demnach waren die beiden gegen 18.20 Uhr zu Fuß auf der Hans-Beimler-Straße unterwegs, als ihnen zwei Unbekannte entgegenkamen. Unvermittelt habe der eine Unbekannte dem 20-Jährigen mit einer Waffe ins Gesicht geschlagen.

Auch auf den 18-Jährigen wurde eingeschlagen. Während der Schläge habe der andere Unbekannte einen Messer in der Hand gehalten. Die Täter forderten anschließend die Herausgabe von Bargeld.

Junge Männer in Wolfen angegriffen und ausgeraubt

Der 20-Jährige habe daraufhin Geld in Höhe eines unteren zweistelligen Betrages an die Täter übergeben. Diese entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen am Kopf. So werden die Täter beschrieben:

Täter, der geschlagen hat:

zirka. 19 Jahre alt

zirka 1,90 Meter groß

schlanke Gestalt

kurze blonde Haare

schwarz/weiße Turnschuhe; helles T-Shirt

Täter mit dem Messer in der Hand

17-18 Jahre alt

zirka 1,65 Meter groß

streng nach hinten gegelte dunklere mittellange Haare; Seiten kurz rasiert

soll auffällige rötliche Hautveränderungen im Bereich des Nackens/Haaransatz gehabt haben

dünner Schnurrbart (in Form rasiert)

sehr dünne Gestalt

heller Kapuzenpullover, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich im Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493 / 301-0 zu melden.