Gegen den 22-jährigen Mann, der in Bitterfeld aufgefallen war, laufen nun stafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei kontrolliert Radfahrer in Bitterfeld und stellt bei ihm 2,75 Promille fest

Gegen einen Radfahrer, der am Sonnabend in Bitterfeld von der Polizei kontrolliert worden ist, wird nun strafrechtlich ermittelt.

Bitterfeld/MZ. - Am frühen Morgen des Samstags haben Polizeibeamte in der Fritz-Heckert-Straße in Bitterfeld bei einem 32-jährigen Fahrradfahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,75 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, zudem laufen gegen ihn nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.