Die 41-jährige Martina R. wird vermisst. Zuletzt wurde sie in Bad Düben und Bitterfeld-Wolfen gesehen. Kurz darauf wurde ihre Kleidung und persönliche Dokumente an der Mulde aufgefunden.

Bad Düben. - Auf der Suche nach der 41-jährigen Martina R. bittet die Polizei um Mithilfe. Zuletzt wurde die Frau am 4. März in einem Fahrradgeschäft in der Eilenburger Straße in Bad Düben in Sachsen gesehen.

Kleidung der Vermissten an der Mulde gefunden

Dort wollte sie ein Praktikum machen. Gegen 13.30 Uhr soll sie das Geschäft in Richtung Zentrum von Bad Düben verlassen haben. Seitdem sei sie nicht mehr gesehen worden.

Wie die Polizei Sachsen mitteilt, wurden am darauffolgenden Mittwoch, 5. März, die Kleidung und persönliche Dokumente der 41-Jährigen im Uferbereich der Mulde zwischen Glaucha und Pristäblich aufgefunden.

Sie konnten der Vermissten eindeutig zugeordnet werden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht aufgefunden, heißt es dazu weiter.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Martina R. Sie soll sich zuletzt in Bitterfeld-Wolfen aufgehalten haben. (Foto: Polizei Sachsen)

Polizei bittet um Mithilfe auf der Suche nach Martina R.

Martina R. ist zirka 1,62 Meter groß und wird als schlank beschrieben. Sie stamm aus Filderstadt in Baden-Württemberg und wohnte die letzte Zeit bei einem Bekannten in Bitterfeld-Wolfen. Dort wurde sie einen Tag vor ihrem Verschwinden auch gesehen.

Weiter teilt die Polizei mit, dass eine Eigengefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann. Martina R. hat gesundheitliche Probleme und nimmt Medikamente.

Wer kann Auskunft darüber geben, wo sie sich derzeit aufhält? Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeidirektion Leipzig unter Tel. 0341/96646666 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.