Bitterfeld-Wolfen. - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau fahndet derzeit nach einem Mann, der eine Drogerie in Wolfen bestohlen haben soll.

Der Unbekannte und ein weiterer, bereits gefasster Täter sollen schon am 2. November 2024 gegen 18.30 Uhr aus einer Drogerie in der Comeniusstraße mehrere kosmetische Artikel aus den Regalen genommen und in ihrer Kleidung versteckt haben. Anschließend verließen sie den Markt, ohne die Ware zu bezahlen, so die Polizei. Der Gesamtwert betrage mehr als 500 Euro.

Das Foto der Überwachungskamera zeigt den gesuchten Täter in einem Drogeriemarkt in Wolfen. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Eine Mitarbeiterin habe am nächsten Morgen eine Lücke in den Regalen entdeckt. Daraufhin seien die Aufnahmen der Kamera ausgewertet worden.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der E-Mail [email protected]

Ferner ist die Polizei unter der Telefonnummer 03493/301-0 zu erreichen.