Ein unbekannter Täter hat in Bitterfeld zuerst ein Fahrrad aus einem Keller getragen. Anschließend kehrte er zurück und schnappte sich Getränkekisten - bis ein Zeuge den tatsächlichen Eigentümer informierte.

Polizei ermittelt in Bitterfeld

Ein Einbrecher machte sich in Bitterfeld-Wolfen in einem Keller zu schaffen.

Bitterfeld-Wolfen. - Am Mittwochabend, 9. April, beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter mit einem Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bitterfeld-Wolfen kam.

Mit dem Rad verschwand der Mann in Richtung eines Garagenkomplexes. Wenig später tauchte der Unbekannte erneut auf und trug Getränkekisten aus dem Keller.

Skeptisch geworden, informierte der Zeuge den eigentlichen Inhaber des Kellers. Dieser schaute nach und musste feststellen, dass die Kellertür gewaltsam geöffnet worden war.

Einbrecher klaut Fahrrad und Getränke

Neben dem Rad und den Getränken wurden noch diverse Elektrowerkzeuge gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 1.500 Euro.

Umgehend wurde die Polizei informiert, die den Tatverdächtigen und das Diebesgut in der näheren Umgebung jedoch nicht finden konnten.

Der unbekannte Einbrecher wird wie folgt beschrieben: schlank, blonde Haare und im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.