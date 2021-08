Polizei blitzt erneut im Baustellenbereich auf der B100 - 400 Autofahrer erwischt

Bitterfeld/MZ - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich auf der B 100 bei Carlsfeld hat die Polizei erneut 400 Autofahrer geblitzt.

Die Beamten hatten am Dienstag zwischen 14 und 21 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 5.30 und 11 Uhr in diesem Bereich gestanden. Gemessen wurden in den beiden Zeiträumen insgesamt 4.197 Fahrzeuge. Mit den 400 festgestellten Verstößen war in dem Bereich fast jeder zehnte Autofahrer zu schnell.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 130 Kilometer pro Stunde im 50er Bereich. Der Bußgeldkatalog sieht dafür zwei Punkte in Flensburg, ein dreimonatiges Fahrverbot und eine Strafe von 600 Euro vor.