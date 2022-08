Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger aus Bitterfeld-Wolfen vermisst

Bitterfeld-Wolfen/DUR - Seit den Nachmittagsstunden des 05. August wird der 17-jährige Raik B. aus Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Wolfen, vermisst.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

173 cm groß

sehr schlanke Statur

wirkt jünger als 17 Jahre

soll einen dunklen Rucksack der Marke „Nike“ mit sich führen

trägt möglicherweise ein dunkles Basecap sowie eine silberfarbene Halskette mit Kreuz

Seit Dienstagnachmittag wird Raik B. aus Bitterfeld-Wolfen vermisst. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten laut der Beamten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Aktuell gibt es Hinweise, dass sich der 17-Jährige im Raum Schönebeck (Elbe) aufhalten soll.

Hinweise zum Aufenthaltsort sollen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer (03493) 301-0, an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.