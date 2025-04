Bitterfeld-Wolfen. - In der Nacht zu Montag ist Polizisten in der Bismarckstraße in Bitterfeld-Wolfen ein Pkw aufgefallen, der mit laufendem Motor auf dem Gehweg stand. Wie die Polizei nun am Dienstag mitteilte, kontrollierten die Beamten daraufhin den Mann hinterm Steuer.

Dabei stellten sie zunächst fest, dass gleich mehrere leere Bierflaschen in dem Pkw lagen. Auch die Aussprache des 30-Jährigen war laut den Angaben recht undeutlich, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Dieser zeigte einen Wert von 2,2 Promille an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.