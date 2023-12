Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandersdorf/MZ. - In Sandersdorf soll in absehbarer Zeit eine Drehleiter vorfahren. In der Heideloher Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug TLF 4.000 zum Einsatz kommen, das eigentlich für Brehna gedacht ist und für das auch schon eine Fördergeldzusage des Landes existiert. In Brehna wiederum soll ein Tanklöschfahrzeug mit erweiterter Hilfeleistungsausstattung und Staffelkabine seinen Dienst tun. So haben es die Mitglieder des Sandersdorf-Brehnaer Stadtrates mehrheitlich entschieden.