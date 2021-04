Pfarrbereich Krina spendet 2,7 Tonnen Altkleider

Krina - Ein Dankesschreiben flatterte dieser Tage ins Pfarrhaus Krina. Absender: die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg in Helmstedt. Diese organisiert die diakonische Kleidersammlung, an der sich der Pfarrbereich Krina seit rund 15 Jahren beteiligt.

Doch noch nie waren die Sammler in Krina und den umliegenden Orten so erfolgreich wie in diesem Jahr: 2,7 Tonnen Altkleider, Bettwäsche und Schuhe haben sie zusammengetragen. „Unfassbar“, sagt Pfarrer Albrecht Henning. „Das ist unser absoluter Rekord.“

Die Kleiderstiftung Spangenberg gibt die Stücke zum Beispiel an Kleiderkammern oder Second-Hand-Läden

Drei Tage lang hatte Henning die Garage auf dem Grundstück in Krina dafür geöffnet. „Die Leute bringen die gesammelten Sachen in Säcken und legen sie dort ab.“ Doch dieses Mal waren es so viele, dass er sie in der Garage umschichten musste, damit überhaupt alles hineinpasste. „Ich habe kaum das Tor zubekommen.“ Letztlich landete alles in einem 7,5 Tonner, der die Kirchengemeinden der Region abfuhr.

Die Kleiderstiftung Spangenberg, die sich laut dem Dankesbrief nur langsam von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt, gibt die Stücke zum Beispiel an Kleiderkammern oder Second-Hand-Läden und nutzt sie, um humanitäre Hilfe an vielen Orten zu leisten. „Gemeinsam helfen wir Bedürftigen“, schreibt Vorstand Ulrich Müller im Dankesbrief den Krinaern.

Durch Corona mehr Zeit, um zu Hause auszumisten?

„Die Menschen wissen, dass es einem guten Zweck dient und sammeln deshalb teils das ganze Jahr über, um die Sachen dann hier abzugeben“, erklärt Henning. Und das seien keinesfalls nur Kirchenmitglieder. Durch die Corona-Einschränkungen hätte vielleicht mancher mehr Zeit gehabt, um mal wieder den Schrankinhalt durchzuschauen. Das könne ein Grund für die Rekordmenge sein. (mz/Frank Czerwonn)