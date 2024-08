Besitzer schlief drinnen: Dreiste Diebe stehlen in Bitterfeld hochwertiges Fahrrad von Wohnmobil-Heckträger

Unbekannte Täter haben im Raum Bitterfeld erneut ein hochwertiges Fahrrad von einem Wohnmobil gestohlen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag gemeldet. Die Tat hat sich in der Nacht auf Sonntag, 25. August, zwischen Mitternach und 10 Uhr ereignet.

Das Wohnmobil hatte in Bitterfeld auf einem beleuchteten Parkplatz in der Berliner Straße gestanden. Das orangene E-Bike der Marke Scott war mit Kettenschloss auf dem Heckträger an einem zweiten Fahrrad gesichert. Das nutzte aber nichts.

Die Täter durchtrennten das Schloss gewaltsam und stahlen das das Rad im Wert von 4.000 Euro.

Auf dem Parkplatz hatten weitere Wohnmobile gestanden. Der Eigentümer war während der Tatzeit mit seiner Ehefrau in dem Wohnmobil gewesen, hatte aber nichts bemerkt. Sachdienliche Hinweise konnten nicht gewonnen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor einigen Wochen hatten die Fahrraddiebe in der Nähe des Factory Outlet an zwei Nächten hintereinander zugeschlagen.