Orwo Net aus Wolfen will Foto-Kunden mit künstlicher Intelligenz bei Bildauswahl helfen

Wolfen/MZ - Dort, wo einst die Wolfener Filmfabrik ihre Produkte weiterentwickelte, wird noch heute am technischen Fortschritt gearbeitet. Orwo Net bringt eine neue Smartphone-App für seine Marke Pixelnet auf den Markt. Erstmals bekommen die Nutzer des Programms hier tatkräftige Hilfe von einer eingebauten Künstlichen Intelligenz. Das teilt das Unternehmen mit.

Pixelnet-App „schnell und einfach“

Mit der App geht Orwo Net auf die veränderten Fotogewohnheiten seiner Kunden ein. Vermehrt knipsen diese nämlich nicht mehr mit einer Kamera, sondern mit dem Smartphone. Um die so entstandenen Bilder in einem Fotobuch zu verewigen, musste der Kunde sie zuvor umständlich auf den Computer übertragen. „Nun hat er die Möglichkeit, eine App zu installieren, die er immer dabei hat“, sagt Unternehmenssprecherin Stefanie Voit. In dem Programm können die Bilder direkt ausgewählt und dann Abzüge oder eine Fototasse bestellt werden. Dabei hilft die angesprochene Künstliche Intelligenz. Sie gruppiert Aufnahmen, die an einem Tag gemacht wurden, automatisch zusammen und empfiehlt die besten Bilder. „Das Tolle an der Künstlichen Intelligenz ist, dass Fotos, die der Kunde aussortieren würde, gar nicht erst angezeigt werden. Das ist schnell und einfach“, erklärt Voit.

Orwo entwickelt Millionen Fotos am Tag

Das traditionsreiche Unternehmen bietet über 1.000 verschiedene Produkte an, die mit eigenen Motiven bedruckt werden können. Diese werden deutschlandweit versandt - und allesamt vor Ort gefertigt. „Tatsächlich produzieren wir ausschließlich am Standort in Bitterfeld-Wolfen“, sagt Voit. Auf rund 15.000 Quadratmetern in der Röntgenstraße und der Guardianstraße hat Orwo Net heute nach eigenen Angaben eines der führenden Fotogroßlabore Europas aufgebaut. Täglich werden rund zwei Millionen Fotos und jedes Jahr etwa anderthalb Millionen Fotobücher gedruckt. Unter anderem hat Orwo Net dafür deutschlandweit rund 2.000 Fototerminals in Drogeriemärkten aufgestellt. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 340 und Mitarbeiter, die meisten davon am hiesigen Hauptstandort. Von 1910 bis 1994 wurden an dem Standort Filme, Informations- und Aufzeichnungsmaterialien produziert und weltweit vertrieben. Seit 1964 wird die einstige Filmfabrik unter dem Namen Orwo geführt.