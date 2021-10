Opel und Ford - Diebe schlagen Scheiben ein und stehlen Werkzeuge und Geldbörse

Bitterfeld/MZ - - In der Nacht zum Dienstag haben Langfinger in Bitterfeld gleich zweimal zugeschlagen. Bei einem Opel, der in der Lindenstraße abgestellt war, wurden die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Werkzeugkoffer sowie Zubehör entwendet. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Zudem hatten es Unbekannte auf einen Ford in der Altschloßstraße abgesehen. Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter durch eine zerstörte Scheibe Zugang zum Fahrgastraum und stahlen eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Kreditkarten. Dem Eigentümer ist ein Schaden von ungefähr 600 Euro entstanden.