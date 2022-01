Omikron-Fall legt Unterricht an Grundschule Raguhn lahm

Raguhn/MZ - Lange gehalten hat er nicht, der Optimismus des Landes beim Bildungswesen. Anderthalb Wochen nach Ende der Weihnachtsferien legt das Coronavirus die Raguhner Grundschule „Am Markt“ erneut weitestgehend lahm. Aktuell können dort nur die Viertklässler regulär unterrichtet werden. Wegen eines nachgewiesenen Omikron-Falls wurden die meisten Schüler der drei zweiten Klassen als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Lehrer an Grundschule Raguhn trotz Impfung in Quarantäne

Auch vier Lehrer, drei Horterzieherinnen und eine pädagogische Mitarbeiterin sind trotz gutem Gesundheitszustand von der Regel betroffen. Die ersten und dritten Klassen sowie die übrigen Schüler der zweiten Klassen können deshalb nur notbetreut werden oder müssen daheim eigenständig Aufgaben lösen. Das bestätigt Schulleiter Olaf Költzsch der MZ, mit Verweis auf die geltenden Vorschriften von Land und Landkreis. „Dadurch ist normales Arbeiten bei uns nicht möglich“, sagt er.

Der Unmut über die Situation ist groß. Und er richtet sich zunächst gegen die Landesregierung. „Uns alle beschäftigt, dass auch Kollegen in Quarantäne geschickt wurden, die geimpft oder genesen sind“, sagt Költzsch. Zudem ist die Quarantänedauer für alle betroffenen Kontaktpersonen des Omikron-Falls bei 14 Tagen angesetzt. Beide Regeln hatte die jüngste Bund-Länder-Konferenz in der ersten Januarwoche eigentlich schon aufgeweicht. Demnach müssen dreifach geimpfte sowie frisch doppelt geimpfte oder genesene Omikron-Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Infizierte und ungeimpfte Kontaktpersonen können sich bereits nach zehn Tage „freitesten“, Schulkindern sogar schon nach fünf Tagen.

Sachsen-Anhalt ändert Quarantäne-Regeln für Omikron am Donnerstag

Andere Bundesländer haben diese Änderungen bereits übernommen - doch in Sachsen-Anhalt galten bis zuletzt noch immer die Vorschriften vom Dezember. Der schlussendlich zuständige Landkreis Anhalt-Bitterfeld schloss sich dem an und entschied, die Regeln erst zu lockern, sobald das Land dies tut. Auf MZ-Anfrage teilte das Gesundheitsministerium nun am Donnerstagabend mit, dass die Quarantänevorschriften auch vor Ort angepasst werden. Der entsprechende Erlass sei über das Landesverwaltungsamt an die unteren Gesundheitsbehörden verschickt worden.

Nichtsdestotrotz hat sich der seitens Magdeburg optimistisch kommunizierte Beginn des neuen Schulhalbjahrs für Raguhner Eltern schnell überholt. Bei einer Pressekonferenz nach Ende der Weihnachtsferien sprach Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) noch von einem reibungslosen Schulstart. „Nun sieht man, dass es mitnichten so ist“, sagt Sebastian Tschenisch, dessen Tochter vor Ort die dritte Klasse besucht. Er bemängelt das lange Hin und Her der Verwaltungsebenen - „keiner will zuständig sein“. Auch den Landkreis kritisiert er für dessen Haltung. Andere Kreise in Sachsen-Anhalt hätten die Quarantänevorschriften bereits früher eigenmächtig gelockert. Leidtragende seien die Schulkinder, denn das Distanzlernen „ist kein Unterricht mehr. Ein Lehrbuch kann ich auch selbst aufschlagen“, sagt Tschenisch.

Andere Schulen in Raguhn und Jeßnitz derzeit nicht von Omikron betroffen

Bislang hat die Omikron-Variante vor Ort nur die Raguhner Grundschule ausgebremst. Die anderen Bildungseinrichtungen sind laut Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) derzeit nicht betroffen. Der Stadtchef sprach sich am Donnerstagvormittag ebenfalls dafür aus, die Quarantänevorschriften zu lockern. „Andere Bundesländer haben das schon verändert. Es wäre vernünftig, wenn Sachsen-Anhalt dies auch tut“, sagt Marbach.