Sandy Hoppert und Marius Schiel schauen über den Tellerrand. Sie wollen in Burgkemnitz den Einkauf neu beleben und schmieden dafür ganz konkrete Pläne auf Containerbasis.

Neustart mit einem Container in Burgkemnitz - Der Dorfladen soll wieder zurückkommen

Sandy Hoppert und Marius Schiel betreiben in Zörbig einen Bio- und Hofladen. Mit dem Containereinkaufen wollen sie nun in kleinen Orten punkten.

Burgkemnitz/MZ. - Keine Post, oft keine Gaststätte und fast immer keine Einkaufsmöglichkeit: Das Leben auf dem Land setzt Mobilität voraus. Auch in der Gemeinde Muldestausee, wo seit Jahren um Lösungen in den kleineren Orten gerungen wird. Einkauf im Dorf soll möglich sein. Jetzt könnte in Burgkemnitz ein Neuanfang geschehen.