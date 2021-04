Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld nehmen wieder ab - Mehr Erkrankte müssen beatmet werden

Anhalt-Bitterfeld - Die Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld gehen am Mittwoch wieder etwas zurück. So wurden innerhalb von 24 Stunden 46 Fälle von der Kreisverwaltung registriert. Die nach einem Softwarefehler bereinigte Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 133,8.

Insgesamt gelten noch 489 von 5.777 amtlich festgestellten Infektionen als derzeit aktiv. Die meisten davon mit 167 in Bitterfeld-Wolfen. Erst danach folgen Köthen (68), Sandersdorf-Brehna (58) und Zörbig (40).

Derzeit werden noch zwölf an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch behandelt, die Hälfte muss invasiv beatmet werden. Am Vortag waren es noch zwei Personen. (mz)