Neues Ultraschallgerät soll im Bitterfelder Klinikum für Patienten vieles komfortabler machen

Ärzte können in Bitterfeld aber sofort auf ein Multitalent bauen: Das neue Ultraschallgerät macht neben klassischen auch endoskopische Aufnahmen möglich

Bitterfeld/MZ - Mehr als 600 Ultraschalluntersuchungen werden pro Jahr im Zentrum für Innere Medizin des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen durchgeführt. Hinzu kommen zahlreiche Endoskopien im Rahmen von Vorsorgeterminen oder aus aktuell gegebenen medizinischen Anlässen. Jetzt wird dabei neue und vor allen Dingen innovative Medizintechnik eingesetzt.

Das bestätigt Chefarzt Dr. med. Dirk Kauert. Der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie ist von den Möglichkeiten des neuen Ultraschallgeräts überzeugt. Zumal es neben normalen Ultraschallanwendungen nun auch den endoskopischen Ultraschall ermöglicht. „Das bedeutet für die Patienten letztlich komfortablere Untersuchungen“, sagt der Mediziner.

Hinzu kommt der Digitaltransfer der Aufnahmen direkt ins Bildarchiv

Er spricht von einer schmerzfreien Diagnostik verschiedenster Erkrankungen von Bauch- und Brustraum inklusive dem Einsatz moderner Ultraschallkontrastmittel und der damit verbundenen Reduzierung von Röntgenstrahlung. Weiterer Vorteil: Dank HD-Bildqualität lassen sich präzise Diagnosen und angemessene Behandlungen sicherstellen. Hinzu kommt der Digitaltransfer der Aufnahmen direkt ins Bildarchiv.

Die Neuanschaffung überzeugt den Chefarzt auch durch ihre Multifunktionalität. In deutlich besserer Qualität sind nun Untersuchungen vom Körperinneren aus - der sogenannte endoskopische Ultraschall - und bei Bedarf gleichzeitige Gewebeentnahmen von Lymphknoten, Bronchien oder Bauchorganen möglich. „Die Untersuchungen führen wir am Patienten weiterhin schonend und schmerzfrei im Kurzschlaf durch. Niemand muss bei diesen Untersuchungen leiden“, weist der Chefarzt auf den angebotenen Komfort der Untersuchungen hin.

Geschäftsführer des Gesundheitszentrums sieht im neuen Gerät mehr als eine einfache Ersatzbeschaffung

Das neue Ultraschallgerät ist die zweite Großinvestition, die das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen in diesem Jahr realisiert hat. Zuvor hatte das kommunale Haus bereits erhebliche Mittel in einen neuen Computertomographen investiert (die MZ berichtete). Das alte Ultraschallgerät war 14 Jahre praktisch im Dauereinsatz. „Es hat uns wirklich sehr gute Dienste geleistet und war ein treuer Begleiter“, sagt Chefarzt Kauert.

René Rottleb, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, sieht im neuen Gerät indes mehr als eine einfache Ersatzbeschaffung. Für ihn hat die Investition in die morderne Medizintechnik auch eine klar Botschaft. „Wir stärken unsere Leistungskraft als der verlässliche Gesundheitsversorger in der Region. Unsere Patienten werden in unserem Klinikum umfassend, nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und von Medizintechnik versorgt.“

Die Terminvergabe für Ultraschall-Untersuchungen erfolgt über das Bauchzentrum (Telefon: 03493/311111) oder den Sprechstundenbereich des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen (Case Management).