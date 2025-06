Nach jahrzehntelanger Diskussion und zehn Monaten Bauzeit hat die Feuerwehr Roitzsch nun ein neues Zuhause. Auch ein neues Fahrzeug wurde in Dienst gestellt.

Neues Gerätehaus in Roitzsch: Feuerwehr startet mit modernster Technik durch

Neues Fahrzeug, neue Halle: Am Dienstag konnten die beiden Anschaffungen für die Roitzscher Feuerwehr in Augenschein genommen werden.

Roitzsch/MZ. - Applaus schallt von den Wänden, als die Schlüssel feierlich übergeben werden: Am Dienstag sind in Roitzsch das neue Feuerwehrgerätehaus offiziell bezogen und das neue Einsatzfahrzeug in den Dienst gestellt worden. Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt, der Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna und der Feuerwehr zeigten sich erfreut und betonten die Bedeutung des neuen Standortes für die Einsatzfähigkeit der Kameraden im Stadtgebiet und darüber hinaus.