Neuer Landrat Andy Grabner hat sich vom Stadtrat in Sandersdorf-Brehna verabschiedet

Sandersdorf-Brehna/MZ - Ein Abschied fällt schwer - selbst jenen, die sonst recht cool rüberkommen. Dieser Tage nun war es für Andy Grabner (CDU), Bürgermeister von Sandersdorf-Brehna, an der Zeit, sich vom Stadtrat zu verabschieden. Der Bürgermeister, der nur noch wenige Tage im Amt ist, bevor er als Landrat nach Köthen wechselt, nutzte dazu die Stadtratssitzung am Mittwoch.

Und bei Lichte betrachtet: Es wurde eine doch recht emotionale Angelegenheit. Warum auch nicht? Immerhin hat der heute 46-Jährige 13 Jahre lang ununterbrochen die Verwaltung der Stadt geleitet und so maßgeblich die Entwicklung der Kommune mitbestimmt. Zusammen mit dem Stadtrat freilich, dem er für seine gute Arbeit im Interesse der Stadt dankte. Den allermeisten mehr, einigen anderen weniger.

Im Jahr 2008 stellte sich der studierte Verwaltungswirt zur Wahl und setzte sich mit 78 Prozent der Stimmen gegen Udo Mölle (Die Linke) durch. Bürgermeister - das sei für ihn Berufung gewesen, meinte er. „Ich bin glücklich und dankbar, mit Leuten zusammengearbeitet zu haben und zusammengekommen zu sein, die mich unterstützt und gestärkt haben, die mir Mut machten.“ Einen besonderen Gruß hatte er für den Roitzscher Lothar Ewald, der sich bei kaum einer Stadtratssitzung nicht zu Wort meldete.

Die Bilanz, die Grabner zog, fällt gut aus: Die Stadt hat sich von einer Konsolidierungs- zu einer Geberkommune entwickelt. Und das dank der Gewerbeansiedlungen, die freilich bereits seine Vorgänger Wolfgang Thiel (CDU) in Sandersdorf und Leopold Böhm (CDU) in Brehna mit den damaligen Räten vorbereiteten. Weit über 20 Millionen Euro sind in den letzten Jahren in die Entwicklung von Kitas, Schulen, Gas- und Stromnetzen, von Infrastruktur und mehr geflossen. „Es ist keine Ortschaft leer ausgegangen.“

Glück und Weitsicht für den Amtsnachfolger von Andy Grabner

Grabner erinnerte an die vielen Ereignisse und Entscheidungen, die in 4.759 Tagen wirklich herausforderten - an die, die glatt durchliefen und an die, „die mein Team und mich verzweifeln ließen“, freilich auch an Fehler. Wie auch immer - viel ist geschafft. Und viel ist noch zu tun. Dafür wünscht er jenen, die ihn bis zur Wahl eines neuen Stadtoberhaupts vertreten, und dem Amtsnachfolger Glück und Weitsicht.