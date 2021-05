Neuer Jugendbeirat von Bitterfeld-Wolfen nimmt seine Arbeit auf

Bitterfeld - Wenige Wochen nach der Wahl ist der Jugendbeirat der Stadt Bitterfeld-Wolfen in dieser Woche zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Das bestätigte Lisa Müller auf Nachfrage der MZ. Die 21-Jährige war bereits Mitglied des alten Beirats und arbeitete dort in den beiden vergangenen Jahren als Vorsitzende. Die Aufgabe soll sie auch im neuen Rat übernehmen. Das haben dessen Mitglieder entschieden und dabei auch auf die kommunalpolitische Erfahrung der Wolfenerin verwiesen.

Zum 1.?Stellvertreter Lisa Müllers wurde Leon Schöpke gewählt. Als 2.?Stellvertreter arbeitet Luc Urban. Zum Schriftführer wurde Joel Jahn berufen. Alle drei sind Neulinge im Rat und im Ortsteil Thalheim zu Hause. Dem Jugendbeirat gehören außerdem Maximilian Melzer und Fabian Rohan Vata (beide Bitterfeld) sowie Leonie Preetz an. Die junge Frau ist in Raguhn zu Hause, darf allerdings laut Satzung auch in Bitterfeld-Wolfen ihre Stimme für den Nachwuchs erheben.

Sich einbringen und etwas in der Stadt bewegen: Das hat sich der Jugendbeirat auf die Fahnen geschrieben. „Wir wollen die Interessen der Jugend vertreten“, betont Vorsitzende Lisa Müller. Sie sagt aber auch, dass dies in Coronazeiten keinesfalls einfach werden wird. Offiziell berufen werden die Mitglieder des Jugendbeirats durch den Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen. (mz/ur)