Neue Gemeindepädagogin der evangelischen Kirche in Raguhn-Jeßnitz und Wolfen

Raguhn/MZ - Natürlich kann Birgitt Böhm ihre Aufgabe mit einer biblischen Parabel beschreiben. „Ich sehe mich, wie im Gleichnis vom Sämann, als diejenige, die die Saat legt“, erklärt sie. Was daraus gedeiht, entscheide dann Gott. Den hoffentlich fruchtbaren Boden bildet in diesem Fall die evangelische Kirchengemeinde an Mulde und Fuhne, zu der Wolfen und Raguhn-Jeßnitz gehören.

Dort hat Böhm zu Monatsbeginn die Stelle als neue Gemeindepädagogin angetreten. Zuvor wurde sie mit einem Lichtergottesdienst in der Raguhner Georgskirche willkommen geheißen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ihre Vorgängerin Susanne Kiel verabschiedet.

„Für mich ist das ein ganz neues Umfeld“

Mulde und Fuhne muss die in Maasdorf (Südliches Anhalt) lebende Böhm nun erst noch kennenlernen. „Für mich ist das ein ganz neues Umfeld“, sagt sie. Erfahrung bringt die vierfache Mutter und Großmutter aber mehr als reichlich mit. Sie hat zuvor 35 Jahre lang im Kirchenkreis Köthen als Gemeindepädagogin gearbeitet. Auch in der hiesigen Gemeinde wird sich für Böhm nun vieles um Angebote wie die Kinderkirche drehen. „Meine Aufgabe ist es, Kindern Geschichten aus der Bibel zu vermitteln“, erklärt sie.

Dabei gehe es aber wenige um strenge Textarbeit - sondern vielmehr um Kreativität, Rollenspiele und Gesang. „Man unterhält sich, steigt in ein Thema ein. Aber ein bisschen locker“, sagt Böhm. Derzeit befinden sich die Angebote vor Ort noch im Aufbau. In Jeßnitz soll die Kinderkirche dienstags um 15.30 Uhr stattfinden und in Raguhn am selben Tag um 13.30 Uhr. Doch Böhm ist selbstverständlich nicht nur für die jüngsten Kirchenmitglieder da.

Die neue Gemeindepädagogin stammt aus Ballenstedt

„Als Gemeindepädagogin arbeitet man mit verschiedenen Generationen“, sagt sie. Das beginne im Vorschulalter, umfasse aber auch Teenager oder Senioren. Etwa bei der sogenannten Familienkirche, die immer am Donnerstagnachmittag im Wolfener Christophorushaus stattfindet. Zusammenzukommen, das ist schließlich einer der wichtigsten kirchlichen Grundpfeiler. „Es ist für mich eine Lebensvision, dass die Gemeinde ein Zuhause und eine erkennbare Familie ist“, meint jedenfalls Böhm.

Die neue Gemeindepädagogin stammt aus Ballenstedt (Harz) und hat ihr Fachstudium im heutigen Missionshaus Malche in Bad Freienwalde (Brandenburg) absolviert. Privat spielt sie seit 20 Jahren Trompete im Posaunenchor „Köthener Blech“. Vorgängerin Susanne Kiel wiederum ist nach Köthen gewechselt.