Mehr Platz wird gebraucht Neben Kaufland in Bitterfeld soll ein Neubau entstehen

Kaufland will sich auf dem Gelände an der Bismarckstraße erweitern. Damit soll Platz für andere Anbieter geschaffen werden. Wer dort einziehen will und warum die Pläne im Stadtrat nicht nur positiv aufgenommen werden.