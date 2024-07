Nahe einer Tankstelle bei Greppin gerät ein Auto in den Gegenverkehr: Drei Verletzte sind zu beklagen

Schwerer Unfall in Bitterfeld-Wolfen

Erste Bilanz nach dem Unfall: Drei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro stehen zu Buche.

Greppin/MZ. - Auf der Bundesstraße 184 ist es am Dienstag, 23. Juli, gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe der HEM-Tankstelle in Greppin ist ein Fahrzeug von seiner Spur abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Dabei hat es laut ersten Informationen drei Verletzte gegeben. Der Sachschaden wurde von der Polizei vor Ort mit rund 15.000 Euro angegeben.