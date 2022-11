Einsatz in der Clemens-Winkler-Straße Nächtliches Feuer in Bitterfeld - Industriematerial gerät in Ofenanlage in Brand

Gegen 4 Uhr sind in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte auf das Gelände einer Dienstleistungsfirma in der Clemens-Winkler-Straße in Bitterfeld gerufen worden.