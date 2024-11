An der B183 an der Auffahrt zur A9 hat es am Donnerstagabend, 28. November, den nächsten schweren Unfall gegeben. Der Schaden liegt bei 35.000 Euro.

Nächster schwerer Unfall an Autohof-Kreuzung bei Thalheim: Zwölfjährige wird leicht verletzt

Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer wollte gegen 20 Uhr die B 183 vom Gelände eines Autohofes in Richtung Auffahrt zur A 9 überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter eines 35-Jährigen, der die Bundesstraße aus Richtung Zörbig in Richtung Bitterfeld-Wolfen befuhr.

Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Schadenssumme am Transporter wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Eine zwölf Jahre alte Insassin des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.