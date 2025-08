Im ehemaligen Kino in Wolfen ist am Montag. 4. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Oberbürgermeister Schenk hat sich vor Ort mit einer Videobotschaft gemeldet.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Im ehemaligen Kino in Wolfen ist am Montag. 4. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Gegen 12 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte, wenig später schlugen Flammen aus dem Eingangsportal. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung hat direkte Anwohner über Facebook gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Kino ist leerstehend. Im September sollte dort aber die Auftaktveranstaltung für das „Osten“-Festival 2026 stattfinden.

Ungewöhnlich: Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk ist direkt vor Ort und hat sich mit einer Videobotschaft an die Einwohner der Stadt gewandt. Zuletzt war es im Stadtgebiet vermehrt zu Bränden in leerstehenden Gebäuden gekommen. Am Wochenende hatte es in einem ehemaligen Supermarkt gebrannt.

„Diese Häufung is besorgniserregend und es besteht der Verdacht, dass die Brände nicht zufällig geschehen“, sagte Schenk. „Sicherheit und Ordnung haben höchste Priorität, deshalb sind alle Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, wachsam zu sein. Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt oder Sie Hinweise auf mögliche Brandstiftung haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei.“