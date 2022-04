Nach Unfall und Fahrerflucht am Kreisverkehr in Wolfen - Transporter-Fahrer stoppt BMW

Wolfen/MZ - Nach einem Unfall in Wolfen hat es am Mittwochvormittag eine Verfolgungsjagd gegeben. Zuvor war es gegen 9.30 Uhr im Kreisverkehr in der Verbindungs- bzw. der Krondorfer Straße zu einer Kollision zwischen einem Mercedes Sprinter und einem BMW gekommen. Der 23 Jahre alte Nutzer des BMW verließ fluchtartig die Unfallstelle.

Der 34-jährige Fahrer des Sprinters zögerte nicht lange und nahm die Verfolgung auf. In der Straße der Chemiearbeiter konnte der BMW-Fahrer letztendlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle durch die hinzugezogenen Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war sowie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,31 Promille. Der an beiden Autos entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei jeweils auf ungefähr 5.000 Euro.