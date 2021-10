Nach schwerem Unfall am Zörbiger Kreisel: Statiker gibt Diakoniestation frei

Zörbig/MZ - Der Unfallfahrer, der am Mittwochnachmittag über den Zörbiger Kreisel raste und dabei nicht nur die Lichtanlage, sondern auch das Haus der Diakonie in der Langen Straße beschädigte, hat womöglich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden. Das teilte das zuständige Polizeirevier auf MZ-Nachfrage mit. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet worden, heißt es.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer aus der Bitterfelder Straße gekommen und dann über den Kreisel in das Haus gerast. Dabei wurde auch eine Radfahrerin leicht verletzt, die sich durch einen Sprung vom Fahrrad retten konnte. Sie wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie der schwer verletzte Unfallfahrer.

Am Donnerstag konnten der Kreisel und die umliegenden Straßen wieder befahren werden.

Am Mittwochabend war kurz nach 18 Uhr bereits ein Statiker vor Ort, der das Diakonie-Haus untersuchte und wieder freigab, sagte Bürgermeister Matthias Egert (CDU) auf der Stadtratssitzung. Die Bewohner konnten also sicher dort untergebracht werden. Durch den Zusammenprall mit der Straßenlaterne in der Mitte des Kreisels entstand ebenfalls Schaden: Die Spinne wurde von Feuerwehrleuten vorsorglich abgebaut. Dadurch war auch die öffentliche Beleuchtung in der Straße am Wall am Mittwoch ausgefallen. Das führte allerdings auch dazu, dass der Kreisel währenddessen gesperrt werden musste.

Einen eindringlichen Appell schickte Bürgermeister Matthias Egert an jene Passanten, die die Arbeiten der Feuerwehren am Mittwoch durch Gaffen behinderten.