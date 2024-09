Bitterfeld/MZ. - In den vergangenen Monaten wurde eine umfangreiche Analyse der Nutzergruppen sowie Besucherinnen und Besucher im Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld durchgeführt. Diese brachte aufschlussreiche Erkenntnisse hinsichtlich der Nutzungspräferenzen des Bades mit sich, teilt die Bäder- und Servicegesellschaft mit.

Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen, dass die Öffnungszeiten ab 1. Oktober angepasst werden. Man gehe damit noch mehr auf die Bedürfnisse der Besucher ein.

Montags ist dann von 13 bis 16 Uhr geöffnet, dienstags ist geschlossen. Am Mittwoch öffnet das Bad für Frühaufsteher eine Stunde lang von 7 bis 8 Uhr und dann nochmals von 13 bis 21 Uhr. Am Donnerstag ist von 13 bis 19 Uhr, am Freitag von 13 bis 21 Uhr offen. Auch am Wochenende kann das Sportbad besucht werden, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Samstags und sonntags wurden die Zeiten zur öffentlichen Nutzung demnach leicht eingekürzt, da die Besucherzahlen, insbesondere in den Abendstunden, sehr gering ausfallen würden. An Feiertagen ist von 12 bis 18 Uhr und in den Ferien von 10 bis 18 Uhr offen.

Insgesamt betrachtet würde das Sportbad „Heinz Deininger“, vergleichsweise zu anderen Bädern der Umgebung, nach wie vor eine große Menge an Bahnstunden für die Öffentlichkeit bereitstellen.

Im Ergebnis des neuen Öffnungszeitenregimes soll ein effektiverer Personaleinsatz erfolgen, damit künftig beispielsweise die Möglichkeit besteht, neue Schwimmlernkurse anzubieten und somit die Sicherheit besonders für die Jüngsten im Wasser zu fördern.