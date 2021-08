Nach Aus für Köthen - Landkreis Anhalt-Bitterfeld schließt auch das Impfzentrum in Wolfen

Wolfen/MZ - Das Aus des Impfzentrums Wolfen ist besiegelt. Der letzte Impftag dort ist der 24. September. Das Zentrum in Köthen schließt regulär bereits diesen Freitag. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit.

Die letzten planmäßigen Erstimpfungen mit Moderna finden in Wolfen am 27. August statt, die Zweitimpfungen am 24. September. Beim Impfstoff von Biontech erfolgen die letzten Erstimpfungen am 3. September, die letzten Zweitimpfungen ebenfalls am Schließtag.

Doch auch nach diesen beiden angegebenen letzten Erstimpfterminen kann man sich im Zentrum Wolfen ohne Termin noch mit Moderna oder Biontech erstimpfen lassen. Die Zweitimpfung muss man sich dann aber selber organisieren - zum Beispiel beim Hausarzt.