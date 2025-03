In Bitterfeld-Wolfen läuft bis Mitte Juni die traditionelle Müll-Lotterie. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein iPad. Was man tun muss.

Umweltaktion in Bitterfeld-Wolfen

Das Logo der Müll-Lotterie in Bitterfeld-Wolfen

Wolfen/MZ/uro. - Ein sauberes Umfeld sollte auch vielen Bitterfeld-Wolfenern am Herzen liegen. Die Stadtverwaltung greift den Gedanken auf und hat auch in diesem Jahr die Müll-Lotterie gestartet. Bis Mitte Juni ist praktisch jedermann aufgerufen, Müll zu sammeln, Fotos zu machen und am Ende mit etwas Glück durchaus attraktive Preise zu gewinnen.