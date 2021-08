Mittelalter erleben auf dem Schloss - Zörbig feiert am Wochenende das zweite Burgfest

Zörbig/MZ - Trotz des laufenden Umbaus am Zörbiger Schloss darf am Wochenende groß gefeiert werden. Denn das KulturQuadrat, der Zörbiger Heimatverein und der Kulturverein laden gemeinsam zum zweiten Zörbiger Burgfest am 7. und 8. August. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 14 Uhr.

Der Fokus wird dabei noch mehr auf das Mittelalter gelenkt, und „es wird viele Attraktionen besonders für Kinder geben“, sagt Stefan Auert-Watzik, der Museumsleiter. Die Jüngsten können etwa nach bestandenen Prüfungen eine Auszeichnung als Zörbiger Knappe erhalten oder gemeinsam mit der Illustratorin Lucie Göpfert eine Schmetterlingswiese im Burggraben anlegen - in Bezug auf die Geschichte „Der junge Schmetterling“ des Heimatdichters Victor Blüthgen. Die Heimatstipendiatin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt beschäftigt sich seit einem Jahr mit dem Ehrenbürger Zörbigs, der ein oder andere Einblick in ihre Arbeit ist also garantiert. Unterstützung erhalten die Schmetterlingsbastler vom Haus der Vielfalt. Und unter der Anleitung der Mitglieder des Löbersdorfer Heimatvereins kann jeder das Bogenschießen ausprobieren.

Wer schwindelfrei ist, kann zudem den Burgfried besteigen und aus 43 Metern Höhe nicht nur das bunte Treiben, sondern auch die nähere Umgebung in Augenschein nehmen. Musikalische Unterhaltung kommt von den „Lästerzungen“, die mit einem Gemüsetheater unterhalten wollen. Mitsamt der Bühne werden die Mittelalter-Musiker nach Zörbig kommen. Im Turmhof des Schlosses wird außerdem das ausgehende 12. Jahrhundert erlebbar. Dort schlägt der Nachstellungsverein Mark Meissen seine Zelte auf. Schwertkampfvorführungen, Moden und Tänze des Mittelalters werden zu sehen sein.

Im Schlosshof kommt der Geldbeutel ins Klingeln, denn auf einem kleinen Kunsthandwerkermarkt werden Schmuck, Holzschnitzereien, Keramik- und Wollprodukte feilgeboten. „Am Samstagabend verwandelt sich der Schlosshof mit zahlreichen kleinen und großen Feuern in ein romantisches Lichtermeer“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Organisatoren bitten, geltende Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen. Der Eintritt zum Burgfest beträgt drei Euro für alle Besucher ab 16 Jahren.