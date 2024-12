Bitterfeld/MZ. - Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie des Goitzsche Klinikums ist zum dritten Mal in Folge mit dem Zertifikat „Fußbehandlungseinrichtung DDG“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) ausgezeichnet worden. Das hat Sprecher Bernhard Spring jetzt mitgeteilt. Das Zertifikat, so Spring, werde Einrichtungen verliehen, in denen Patienten mit dem Diabetischen Fußsyndrom rechtzeitig qualifiziert, strukturiert und umfassend betreut werden. In Bitterfeld ist das der Fall.

Chefarzt Dr. med. Ulrich Garlipp freut sich über die neuerliche Zertifizierung, die alles andere als ein Selbstläufer sei und die Klinik als Ganze gefordert habe. „Wir sind stolz darauf, das begehrte Zertifikat erhalten zu haben“, erklärt der Mediziner. „Die Auszeichnung ist uns ein Ansporn, auch weiterhin alles daran zu setzen, um Fußamputationen zu vermeiden.“

Das Diabetische Fußsyndrom ist eine häufige Folgeerkrankung von Patienten mit Diabetes. Weil diese Krankheit die Nerven schädigt, kann es bei Betroffenen nicht zuletzt zu Empfindungsstörungen kommen. Das Problem: Fehlbelastungen und Verletzungen am Fuß werden gar nicht oder nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen. Die fehlenden Schutzfunktionen sowie Durchblutungsstörungen führen zu einer schlechteren Wundheilung. Oft ist eine Amputation unausweichlich. Und das, obwohl nach aktuellen Schätzungen bis zu 80 Prozent dieser Eingriffe durch eine frühzeitige Behandlung vermeidbar wären. Eine darauf abgestimmte Therapie wird in Bitterfeld seit Jahren angeboten. Sie wurde jetzt unter die Lupe genommen.

Überprüft wurden die Qualität der Ausstattung und die Professionalität des Personals. „Wichtige Kriterien waren auch die multiprofessionelle Ausrichtung des Teams und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Klinikum“, erklärt Ulrich Garlipp. „Überzeugt hat nicht zuletzt der Erfolg unserer Behandlungsstrategien.“

Das Zertifikat „Fußbehandlungseinrichtung DDG“ soll Menschen mit Diabetes eine Orientierung geben, um schneller kompetente medizinische Unterstützung zu bekommen.