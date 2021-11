Midewa-Kundencenter in Bitterfeld und Köthen sind geschlossen

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

Bitterfeld/MZ - Die Midewa-Kundencenter in Bitterfeld und Köthen haben sind Angaben einer Pressemitteilung des Unternehmens seit Dienstag für den Publikumsverkehr geschlossen.

„Auf Grund der aktuellen Corona-Entwicklung sehen wir uns in der Pflicht, unsere Kundencenter für die Öffentlichkeit zu schließen, um den Kontakt zwischen unseren Mitarbeitern und den Kunden auszuschließen. So können wir alle bestmöglich schützen und hoffen, damit steigenden Inzidenzwerten entgegenzuwirken. Wie auch schon Anfang des Jahres bleiben wir für unsere Kunden natürlich erreichbar: telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg“, erklärt Uwe Störzner, Geschäftsführer der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH.

„Corona hat unsere Kommunikation stark verändert“

Kundenanliegen in gewohnter Qualität und Schnelligkeit zu bearbeiten, das habe bereits während des Lockdowns gut geklappt. „Corona hat unsere Kommunikation stark verändert. Wir haben unsere Mitarbeiter geschult, weiter in Technik investiert, um mit unseren Kunden und Mitarbeitern im Austausch bleiben zu können. Dank der positiven Einstellung zu notwendigen Veränderungen und dem Engagement unserer Mitarbeiter hat das funktioniert“, fügt Uwe Störzner abschließend hinzu.

Die Kundencenter sind ab Dienstag zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr.