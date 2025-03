Das Versorgungsnetz der Midewa wird zwischen Reuden und Wolfen erneuert. Was Betroffene jetzt tun sollten.

Reuden/Wolfen/MZ. - Zu großräumigen Beeinträchtigungen der Wasserversorgung wird es am Sonntag, 30. März, ab 18 Uhr zwischen den Ortschaften Reuden und Wolfen kommen. Betroffen sind die Kunden der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland. Darüber wurde nun in einer Pressemitteilung informiert.