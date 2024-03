Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessnitz/MZ. - Der Austausch der Straßenlaternen in Raguhn-Jeßnitz ist fast abgeschlossen. Wie Bürgermeister Hannes Loth (AfD) auf MZ-Anfrage mitteilt, wurden in den vergangenen Tagen in den letzten Straßenzügen im Stadtgebiet die Halogen-Leuchten durch energiesparende LED-Lampen ausgetauscht. Konkret passiert das aktuell noch in der Raguhner Gartenstraße, der Dessauer Straße und auf der Friedensbrücke. „Bis zum Ende des Monats werden die Arbeiten abgeschlossen sein“, so Loth. Die Arbeiten erfolgten demnach durch Mitarbeiter einer von der Verwaltung damit beauftragten Firma.