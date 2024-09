Am Montag, 30. September, können sich alle Interessierten ein Bild vom Umbau des Medimax-Elektromarktes in Bobbau machen. Versprochen wird einiges.

Medimax feiert Wiedereröffnung: Elektromarkt in Bobbau bekennt sich mit Umbau zur Region

Medimax in Bobbau zeigt sich im neuen Outfit.

Bobbau/MZ. - Die Arbeiten im Elektrofachmarkt Medimax in der Friedensstraße in Bobbau sind abgeschlossen. Nun lädt er zur großen Wiedereröffnung am Montag, 30. September, ein.