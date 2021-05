Männer bauen in Wolfen gestohlene Kennzeichen ab und flüchten zu Fuß

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Wolfener Verbindungsstraße sind am Donnerstagabend zwei Männer zu Fuß geflüchtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein grüner Peugeot war zu diesem Zeitpunkt auf der Verbindungsstraße in Richtung Krondorfer Straße unterwegs, als er erst ins Schleudern und in der weiteren Folge von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen auf dem Grünstreifen und blieb in einer Hecke neben einem Radweg stehen.

Nach Angaben von Zeugen stiegen zwei Personen aus dem Auto und flüchteten - nachdem sie die Kennzeichen des Autos abgebaut hatten.

Eine sofort veranlasste Fahndung, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes, blieb erfolglos. Jedoch wurden die Kennzeichen in einem Gebüsch gefunden. Diese waren zuvor gestohlen worden.

Am Peugeot, der nicht zugelassen war, entstand Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.