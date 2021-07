Mann weist auf Reifenschaden hin - 40-Jährigem wird Geldbörse mit 8.000 Euro gestohlen

Köckern/MZ - Einen besonders dreisten Diebstahl hat es in der Nacht zum Dienstag auf der A-9-Raststätte in Köckern in Fahrtrichtung Berlin gegeben.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte dort gegen 3 Uhr eine Pause machen. Als der Mann angehalten und eingeparkt hatte, wurde er von einem anderen Mann angesprochen, der ihn auf einen defekten Reifen an seinem Anhänger hinwies. Der 40-Jährige stieg gemeinsam mit dem Beifahrer aus, um sich den Reifenschaden anzuschauen. Als kein Schaden festgestellt wurde, verschwand der Hinweisgeber.

Warum, das wurde schnell klar: Als der 40-Jährige wieder in sein Auto einstieg, stellte er fest, dass seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet wurde. In dieser Geldbörse befanden sich 8.000 Euro Bargeld und mehrere Dokumente. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.