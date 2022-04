Lkw stand in der Jahnallee Wolfen - Schuhe im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Wolfen/MZ - Unbekannte Täter haben von einem Lkw in Wolfen Schuhe im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitgeteilt.

Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr bei der Anlieferung des Lkw im Lager einer Handelskette für Schuhe in der Wolfener Jahnstraße festgestellt. Insgesamt fehlten 600 Paar Schuhe.

Wie sich die Täter Zugang zum Innenraum des Lkw verschafft haben, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise auf eine gewaltsame Öffnung des Fahrzeugs konnten ersten Angaben zu Folge nicht festgestellt werden.