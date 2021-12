Leipziger Straße in Bitterfeld wird für eine Woche zur Einbahnstraße

Bitterfeld/MZ - Eine wichtige Verbindung zwischen Wolfen und Bitterfeld ist in dieser Woche unterbrochen. Wie der Landkreis mitteilt, wird die Leipziger Straße in Bitterfeld ab Montag zur Einbahnstraße in Richtung Säurekreuzung. Denn in Richtung Kreuzeck ist die Straße zwischen dem Zscherndorfer Weg und dem Kreuzeck wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Bitterfelder Elektrofirma verlegt in diesem Bereich neue Kabel für die Mittelspannungs-Netzverstärkung.

Die Leipziger Straße ist deshalb nur vom Kreuzeck her durchgehend befahrbar. Wer dagegen aus Richtung Wolfen oder Sandersdorf kommt, kann nur bis zum Zscherndorfer Weg fahren. Die Umleitung ab der Säurekreuzung führt über die Zörbiger Straße, Dürener Straße, Bismarckstraße und Brehnaer Straße. Die Einbahnstraßenregelung soll bis zum Freitag, 17. Dezember, gelten.