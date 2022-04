Leere Geschäfte und Schrottimmobilien: Einwohner haken bei Bürgerforum mit Bitterfeld-Wolfener Stadtspitze nach

Bitterfeld/MZ - Die Wolfener Besucher-Pleite bei der Einwohnerversammlung der Stadtspitze von vor zwei Wochen hat sich in Bitterfeld nicht wiederholt. Rund 30 Gäste nutzten am Dienstagabend die Chance, im Ratssaal mit Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und drei Amtsleitern über die Situation in der Stadt zu sprechen und Antwort auf sie bewegende Fragen zu bekommen. Kein Wunder, dass der OB den Abend mit dem Satz eröffnete „Ich verhehle meine Freude nicht, dass Sie alle hier hergekommen sind.“