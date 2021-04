Landkreis meldet 51 neue Infektionen am Freitag - Bitterfeld-Wolfen stark betroffen

Anhalt-Bitterfeld - In Anhalt-Bitterfeld wurden am Freitag 51 neue Corona-Infektionen bestätigt. Insgesamt gibt es im Landkreis derzeit 417 Infizierte. 156 von ihnen wohnen in Bitterfeld-Wolfen, das sind mit Abstand die meisten. Sandersdorf-Brehna folgt mit 45 Fällen dahinter, gefolgt von Zörbig mit 38 Fällen.

Der Inzidenzwert für den Landkreis liegt bei 82,7 und damit weiter deutlich unter 100er Marke.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Anhalt-Bitterfeld 150 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Das ist ein Todesfall mehr als am Donnerstag.