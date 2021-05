Ladendieb wird in Bitterfeld erwischt und muss direkt ins Gefängnis

Bitterfeld - Ein bereits von der Polizei gesuchter Ladendieb ist am Dienstag auf frischer Tat ertappt worden und konnte durch die Polizei festgenommen werden. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 18 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in einem Supermarkt in der Wittenberger Straße in Bitterfeld Bekleidung im Wert von 50 Euro stehlen wollte.

Nachdem die Polizei verständigt worden war, stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits per Haftbefehl gesucht wird. Dieser wurde daraufhin an Ort und Stelle vollstreckt. Noch am selben Abend konnte der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, die Anklageschrift wird vorbereitet. (mz)