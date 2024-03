Löberitz/DUR. - Am Dienstag, 2. April, beginnen auf der Landesstraße 141 vom Ortsausgang Löberitz in Richtung Zörbig bis zur Kreuzung mit der Bundesstraße 183 Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn, so das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt.

Auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern sollen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht abgefräst und durch neuen Asphalt ersetzt werden. Auch die durch hohes Verkehrsaufkommen stark beschädigten Randbereiche der Fahrbahn sollen von Grund auf erneuert werden.

Das Land Sachsen-Anhalt investiere in diese Baumaßnahme rund 550.000 Euro. Für die Fahrbahnsanierung müsse die L141 in diesem Abschnitt voraussichtlich bis zum 3. Mai voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt laut Ministerium dann über die Kreisstraße 20258 in beide Fahrtrichtungen.